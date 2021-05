Galaxy Watch 4: Samsung tornerà a Wear OS abbandonando il proprio Tizen OS? (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo avevamo già riportato in un precedente articolo e, man mano che ci avviciniamo al momento del lancio, appare evidente che i nuovi Galaxy Watch 4 di Samsung avranno il sistema operativo Wear OS al posto del proprietario Tizen OS. Il perché lo avevamo già ipotizzato, ed è da ricercarsi nel supporto alle App da parte degli sviluppatori. Queste sono più numerose nello store Google e, nonostante Tizen OS animi i prodotti Samsung da tempo, non ha mai eguagliato quello del partner. Ad aggiungersi ai rumor già evidenziati qualche mese fa, ci ha pensato il tweet di FronTron che riporta come gli smartWatch in programma quest’anno saranno due, identificati con il nome in codice SM-R86x e SM-R87x. Chiaramente ci riferiamo al Galaxy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo avevamo già riportato in un precedente articolo e, man mano che ci avviciniamo al momento del lancio, appare evidente che i nuovi4 diavranno il sistema operativoOS al posto del proprietarioOS. Il perché lo avevamo già ipotizzato, ed è da ricercarsi nel supporto alle App da parte degli sviluppatori. Queste sono più numerose nello store Google e, nonostanteOS animi i prodottida tempo, non ha mai eguagliato quello del partner. Ad aggiungersi ai rumor già evidenziati qualche mese fa, ci ha pensato il tweet di FronTron che riporta come gli smartin programma quest’anno saranno due, identificati con il nome in codice SM-R86x e SM-R87x. Chiaramente ci riferiamo al...

Advertising

HDblog : Galaxy Watch 4: tre modelli e passaggio certo da Tizen a Wear OS - Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Seacosmo Caricatore Wireless 3 in 1 per Apple Watch 5/4/3/2/1, Qi Supporto di Ricarica Wireless D… - Keerthi63946329 : ?? on @YouTube: Xiaomi Mi 11 Ultra vs OnePlus 9 Pro / iPhone 12 Pro Max / Galaxy S21 Ultra - BATTERY DRAIN TEST! - SinhThienNguyen : Samsung Galaxy A52 vs iPhone 11 Pro Max - SinhThienNguyen : iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy A52 Comparison video. -