Dl sostegni: governo pone fiducia alla Camera (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge sostegni, già approvato dal Senato e da convertire entro venerdì prossimo, 21 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dalla nuova tranche di sostegni alle semplificazioni, dove il governo è in ritardo Il Sole 24 ORE Dl sostegni: governo pone fiducia alla Camera Condividi questo articolo:Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Soste ...

