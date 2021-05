Dieci anni assessora con De Magistris, ma non chiamatemi sopravvissuta (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNAPOLI – Annamaria Palmieri, professoressa del liceo Umberto, negli ultimi 10 anni assessora ininterrottamente nelle giunte di Luigi De Magistris: unica sopravvissuta. “Mi ha sempre infastidito essere etichettata così. A parte che sono pure scaramantica, ma fa sembrare chissà cosa abbia passato…” Cosa ha passato, ce lo dica. “Mi sono battuta per la scuola, che è un bene comune”. “Bene comune”, un architrave della narrazione arancione. “I diritti dei bambini non possono essere oggetto delle traversie politiche”. Per questo ha resistito tanto. “Ho sempre difeso la scuola pubblica in sintonia con il mio sindaco”. In 10 anni molta acqua è passata sotto ai ponti. “Nel 2011, quando fummo eletti per la prima volta, Napoli era una città messa alla berlina per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNAPOLI – Annamaria Palmieri, professoressa del liceo Umberto, negli ultimi 10ininterrottamente nelle giunte di Luigi De: unica. “Mi ha sempre infastidito essere etichettata così. A parte che sono pure scaramantica, ma fa sembrare chissà cosa abbia passato…” Cosa ha passato, ce lo dica. “Mi sono battuta per la scuola, che è un bene comune”. “Bene comune”, un architrave della narrazione arancione. “I diritti dei bambini non possono essere oggetto delle traversie politiche”. Per questo ha resistito tanto. “Ho sempre difeso la scuola pubblica in sintonia con il mio sindaco”. In 10molta acqua è passata sotto ai ponti. “Nel 2011, quando fummo eletti per la prima volta, Napoli era una città messa alla berlina per il ...

