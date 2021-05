Danno fuoco alle casette per gatti in una colonia felina, tre giovani nei guai (Di lunedì 17 maggio 2021) Avevano dato fuoco alle casette per gatti all'interno di una colonia felina gestita da volontari. I carabinieri li hanno però colti sul fatto e per questo motivo due giovani , di 19 e 20 anni, sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) Avevano datoperall'interno di unagestita da volontari. I carabinieri li hanno però colti sul fatto e per questo motivo due, di 19 e 20 anni, sono ...

Danno fuoco alle casette per gatti in una colonia felina, tre giovani nei guai Avevano dato fuoco alle casette per gatti all'interno di una colonia felina gestita da volontari. I carabinieri li hanno però colti sul fatto e per questo motivo due giovani , di 19 e 20 anni, sono stati arrestati

