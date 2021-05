Covid, 3.455 nuovi casi e 140 decessi in 24 ore (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.455 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (il 16 maggio 5.753) a fronte di 118.924 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 2,9%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 140 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 93 registrati il 16 maggio.I guariti sono 9.305 e gli attuali positivi scendono a 322.891 (5.991 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 12.024, 110 in meno rispetto al 16 maggio. Le terapie intensive sono a 1.754 ricoverati (-25 unità) con 69 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 309.113 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (675), seguita da Campania (550), e Lazio (388).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.455 idi Coronavirus in Italia (il 16 maggio 5.753) a fronte di 118.924 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 2,9%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 140 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 93 registrati il 16 maggio.I guariti sono 9.305 e gli attuali positivi scendono a 322.891 (5.991 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 12.024, 110 in meno rispetto al 16 maggio. Le terapie intensive sono a 1.754 ricoverati (-25 unità) con 69ingressi. In isolamento domiciliare sono 309.113 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (675), seguita da Campania (550), e Lazio (388).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

