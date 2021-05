Classifica Giro d’Italia 2021, decima tappa: abbuoni per Evenepoel e Bernal. Nibali scivola a 2’13” (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio 2021, per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è andata in scena la decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Domani ci sarà il primo Girono di riposo. Nonostante la tappa si sia risolta in volata, tra i principali uomini di Classifica oggi a sorridere sono il belga Remco Evenepoel e la Maglia Rosa, ovvero il colombiano Egan Bernal, i quali nel traguardo volante con abbuoni vanno a guadagnare rispettivamente 2? ed 1? sul resto degli avversari. Giulio Ciccone resta il migliore degli italiani, assestandosi in quarta posizione, staccato di 37?, poi Damiano Caruso, settimo a 46?, mentre resta in top ten Davide ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio, per l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada è andata in scena la, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Domani ci sarà il primono di riposo. Nonostante lasi sia risolta in volata, tra i principali uomini dioggi a sorridere sono il belga Remcoe la Maglia Rosa, ovvero il colombiano Egan, i quali nel traguardo volante convanno a guadagnare rispettivamente 2? ed 1? sul resto degli avversari. Giulio Ciccone resta il migliore degli italiani, assestandosi in quarta posizione, staccato di 37?, poi Damiano Caruso, settimo a 46?, mentre resta in top ten Davide ...

