Cina e Regno Unito stanno per dimostrare che Einstein aveva ragione (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia ci ha insegnato che convertire la materia in grandi quantità d'energia è possibile. E purtroppo a dimostrare gli effetti di questo fenomeno sono state le bombe nucleari, ma molto più complicato di quanto Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi hanno contribuito a creare è il processo contrario, ovvero concentrare luce e il calore fino ad ottenere materia, ed è esattamente ciò che si sta provando a compiere nei laboratori di Cina e Regno Unito. Se l'obiettivo prefissato venisse raggiunto si aprirebbe un nuovo ramo della della fisica chiamata fotonica nucleare, ricca di potenzialità tecnologiche ancora inimmaginabili. A Shanghai dal 2018 si sta costruendo "The Station of Extreme Light" (o Sel, la stazione della luce estrema), un laboratorio, già attivo dal 2019, che ha compiuto progressi significativi nel suo ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia ci ha insegnato che convertire la materia in grandi quantità d'energia è possibile. E purtroppo agli effetti di questo fenomeno sono state le bombe nucleari, ma molto più complicato di quanto Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi hanno contribuito a creare è il processo contrario, ovvero concentrare luce e il calore fino ad ottenere materia, ed è esattamente ciò che si sta provando a compiere nei laboratori di. Se l'obiettivo prefissato venisse raggiunto si aprirebbe un nuovo ramo della della fisica chiamata fotonica nucleare, ricca di potenzialità tecnologiche ancora inimmaginabili. A Shanghai dal 2018 si sta costruendo "The Station of Extreme Light" (o Sel, la stazione della luce estrema), un laboratorio, già attivo dal 2019, che ha compiuto progressi significativi nel suo ...

Advertising

Elviio4 : I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania,… - FuocoCinaIT : I vaccini cinesi inattivati anti Covid-19 sono efficaci contro i ceppi mutati trovati nel Regno Unito, in Sudafrica… - Popinga1 : @Hepicuro Anche la Cina, il Regno Unito, gli USA, la Germania, la Francia, Israele e la Rabbia Saudita ringraziano… - marcodellaguzzo : Il #RegnoUnito investirà allora 22 milioni di sterline per il rafforzamento delle capacità informatiche in Africa e… - eastwestEU : Il Regno Unito rafforzerà le capacità di cyber security nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e nell’… -