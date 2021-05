Ciampino | sequestrati in aeroporto 39 Rolex contraffatti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – I funzionari ADM in servizio presso l’di, nell’attivita’ di controlli antifrode, hanno fermato una spedizione, proveniente dal Bangladesh, che conteneva 39 orologi da polso. I funzionari doganali hanno prontamente attivato i contatti con la societa’ titolare del marchio, la quale attestava con perizia tecnica la contraffazione dei prodotti. La merce rinvenuta e’ stata sottoposta a sequestro e l’autore del reato, titolare di partita Iva in attivita’ di ‘Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici’, e’ stato denunciato all’Autorita’ giudiziaria competente per commercio di prodotti. Cosi’ in un comunicato Adm.

Roma " "Nel corso dell'attivita' di contrasto all'importazione di prodotti non sicuri, i funzionari ADM, in servizio presso l'Aeroporto di Ciampino, hanno sequestrato 2.800 orsetti di peluche provenienti dalla Cina. La merce, priva di etichettatura, e' stata bloccata dai funzionari e sottoposta all'esame dei Laboratori Chimici delle Dogane. "Nel corso dell'attività di contrasto all'importazione di prodotti non sicuri, i funzionari ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli), in servizio presso l'Aeroporto di Ciampino, hanno sequestrato 2.800 orsetti di peluche provenienti dalla Cina.