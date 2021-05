Calciomercato estivo, date di inizio e fine: sessione dall’1 luglio al 31 agosto (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel corso del consiglio Figc del 17 maggio sono state decise anche le date per quanto riguarda inizio e fine della nuova sessione di Calciomercato, quello estivo che sarà però condizionato dal Covid e non dovrebbe vedere chissà quali scossoni. A ogni modo, le date per la finestra dei trasferimenti sono quelle consuete: si apriranno i battenti l’1 luglio, chiusura il 31 agosto a orario ancora da definire. Dal 3 al 31 gennaio 2022, invece, la sessione invernale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel corso del consiglio Figc del 17 maggio sono state decise anche leper quanto riguardadella nuovadi, quelloche sarà però condizionato dal Covid e non dovrebbe vedere chissà quali scossoni. A ogni modo, leper lastra dei trasferimenti sono quelle consuete: si apriranno i battenti l’1, chiusura il 31a orario ancora da definire. Dal 3 al 31 gennaio 2022, invece, lainvernale. SportFace.

