Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche, giù Mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) La Borsa di Milano (+0,34%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari andamento positivo per le banche mentre scivola Mediaset ( - 2,6%). Lo spread tra Btp e Bund ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladi(+0,34%)in, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari andamento positivo per lementre scivola( - 2,6%). Lo spread tra Btp e Bund ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche, giù Mediaset: Seduta in positivo per le utility. Spread Btp-Bund a… - ansa_economia : Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche, giù Mediaset. Seduta in positivo per le utility. Spread Btp-Bund a… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,32%). Il primo indice Ftse Mib a 24.846 punti #ANSA - daybinary : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,32%) - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,32%): Il primo indice Ftse Mib a 24.846 punti -