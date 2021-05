Al via la prima ricerca scientifica sugli effetti di Covid-19 per subacquei e apneisti (Di lunedì 17 maggio 2021) Al via, nella piscina più profonda del mondo, la prima ricerca scientifica sugli effetti da Covid-19 su subacquei e apneisti. L’obiettivo è quello di valutare quale e quanto sia il rischio effettivo di un ritorno alle attività subacquee per coloro che hanno contratto il virus, con un progetto promosso da Dan Europe (Divers Alert Network), Y-40 The deep joy con il programma Open Lab, Apnea Academy di Umberto Pelizzari, con il coinvolgimento dell’Università di Padova e dell’Ifc-Cnr di Milano. In questo lungo anno di pandemia, si è osservato che i guariti da Covid-19 potrebbero presentare, nel lungo periodo, lesioni all’apparato polmonare e cardiovascolare, così come era già accaduto per i sopravvissuti alla Sars e alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Al via, nella piscina più profonda del mondo, lada-19 su. L’obiettivo è quello di valutare quale e quanto sia il rischiovo di un ritorno alle attività subacquee per coloro che hanno contratto il virus, con un progetto promosso da Dan Europe (Divers Alert Network), Y-40 The deep joy con il programma Open Lab, Apnea Academy di Umberto Pelizzari, con il coinvolgimento dell’Università di Padova e dell’Ifc-Cnr di Milano. In questo lungo anno di pandemia, si è osservato che i guariti da-19 potrebbero presentare, nel lungo periodo, lesioni all’apparato polmonare e cardiovascolare, così come era già accaduto per i sopravvissuti alla Sars e alla ...

