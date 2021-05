Virtus Verona | un altro step di crescita | nei playoff la sfida alla Triestina

(Di domenica 16 maggio 2021) L’emozione deie la voglia di continuare a stupire prendendo parte al mini torneo di fine regular season. Lalain questo turno, già ampiamente rimandato per i problemi generati dal Coronavirus, con l’intento di scrivere un nuovo, eccitante, capitolo della sua personalissima storia. La città dinon si divide soltanto tra Hellas e Chievo. Non è tinta soltanto di gialloblù. C’è, infatti, un’altra realtà che vive, orgogliosamente, all’ombra di questi due giganti che, nel tempo, sono balzate sulle bocca dell’opinione pubblica disputando campionati di alto livello in Serie A. Ma la, la parte rossoblù della città di Romeo e Giulietta, si sta facendo largo nel marasma della Serie C con assoluta ...

Oggi tornano i playoff di Serie C, in campo Triestina - Virtus Verona con i veneti che vengono da una situazione difficile con i tanti positivi al Covid, ma la partita di oggi è confermata alle 17:30. Lo ha annunciato con una nota la Virtus Verona che ha ...