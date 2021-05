VIDEO MotoGP | GP Francia 2021 | gli highlights della rocambolesca gara di Le Mans

(Di domenica 16 maggio 2021) Il meteo ballerino di Leci ha regalato un Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale, davvero emozionante. Dopo un avvio regolare, dopo pochi giri è arrivata la pioggia, che ha stravolto ogni scenario e ha costretto i piloti a tornare ai box per cambiare la moto e prendere quella con le gomme da bagnato. Da questa bagarre è uscito vincitore un eccellente Jack Miller che, come sempre, si dimostra un vero e proprio “Mago”pioggia. Alle sue spalle Johann Zarco, autore di una rimonta splendida, mentre sul gradino più basso del podio si accomoda un soddisfatto Fabio Quartararo che torna al comandoclassifica generale, approfittando del quarto posto di Francesco “Pecco” Bagnaia, a sua volta autore di una risalita rabbiosa. Tante cadute a Le ...

Nel Gp di Francia dellasul circuito di Le Mans è doppietta Ducati: trionfa Jack Miller davanti a Johann Zarco. Sul podio finisce anche Fabio Quartararo, che passa in testa alla classifica del Mondiale per un punto. ...Il gran premio della classe regina è stato condizionato dall'arrivo della pioggia, che ha costretto i piloti al cambio moto ( ecco come funziona ). Molti gli errori e le cadute, tra cui il doppio ...Una domenica amara per lo spagnolo Marc Marquez. Il fuoriclasse nativo di Cervera deve digerire un amaro "zero" al termine de GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP. In una gara folle ...16/05/2021 15:00: MotoGp:Miller trionfa nel Gp di Francia: 15.00 MotoGp:Miller trionfa nel Gp di Francia Dominio della Ducati nel Gp di Francia. Successo dell'australiano Jack Mil ...