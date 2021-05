Tutti contro la Cina, ma sarà una strategia intelligente? (Di domenica 16 maggio 2021) Mentre infuria la polemica sulle telecamere cinesi HikVision installate in Italia in palazzi del potere coperti dalla sicurezza nazionale (trasmetterebbero dati segreti a Pechino, anche da Palazzo Chigi secondo un accurato servizio di Report – Rai3) non è una cattiva idea allargare un poco l’orizzonte, in termini geopolitici. Anche per tentare di arginare il dominante, quasi asfissiante neo-maccartismo anti-Cina che dilaga sui media, nei partiti, al governo, ovunque. Nelle ore in cui divampa la guerra tra Israele e Palestina (anche questa raccontata in modo faziosamente pro-Israele) la geopolitica del rapporto con la Cina è passata per il momento in secondo piano, tuttavia nel lungo termine resta un fattore ineluttabile: l’Asia guarda ad Ovest quasi a controbilanciare lo storico movimento europeo verso Est, per cui parlare di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Mentre infuria la polemica sulle telecamere cinesi HikVision installate in Italia in palazzi del potere coperti dalla sicurezza nazionale (trasmetterebbero dati segreti a Pechino, anche da Palazzo Chigi secondo un accurato servizio di Report – Rai3) non è una cattiva idea allargare un poco l’orizzonte, in termini geopolitici. Anche per tentare di arginare il dominante, quasi asfissiante neo-maccartismo anti-che dilaga sui media, nei partiti, al governo, ovunque. Nelle ore in cui divampa la guerra tra Israele e Palestina (anche questa raccontata in modo faziosamente pro-Israele) la geopolitica del rapporto con laè passata per il momento in secondo piano, tuttavia nel lungo termine resta un fattore ineluttabile: l’Asia guarda ad Ovest quasi abilanciare lo storico movimento europeo verso Est, per cui parlare di un ...

