Tommaso Stanzani pubblica (a sorpresa) un video girato prima di entrare ad Amici (Di domenica 16 maggio 2021) Tommaso Stanzani oggi ha pubblicato a sorpresa un video su Instagram che aveva girato per se stesso poche ore prima di entrare ad Amici. “Questo video l’ho fatto il giorno della mia entrata ad Amici, l’ho fatto per poi riguardarlo una volta finito tutto. Avevo tanta paura, volevo entrare, volevo studiare con i professionisti e imparare il più possibile. Con la mia solita determinazione non mi sono fermato davanti a niente e non potrei essere più felice, grazie a tutti! Credete nei vostri sogni e impegnatevi al massimo per raggiungerli. Non fermatevi davanti a nulla e se poi non ci riuscite almeno non avete il rimorso del potevo fare di più”. Tommaso ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021)oggi hato aunsu Instagram che avevaper se stesso poche orediad. “Questol’ho fatto il giorno della mia entrata ad, l’ho fatto per poi riguardarlo una volta finito tutto. Avevo tanta paura, volevo, volevo studiare con i professionisti e imparare il più possibile. Con la mia solita determinazione non mi sono fermato davanti a niente e non potrei essere più felice, grazie a tutti! Credete nei vostri sogni e impegnatevi al massimo per raggiungerli. Non fermatevi davanti a nulla e se poi non ci riuscite almeno non avete il rimorso del potevo fare di più”....

Advertising

ria_lera : RT @LuBlue94: Dopo la finale capisco anche perché Tommaso Stanzani sia stato eliminato così prematuramente. #Amici20 - oceavney : RT @Paoliciousss: Tancredi se vogliamo seguire l’esempio di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani io ci sto, il mio like sotto ogni tuo post c’è… - Chedupl1 : RT @HikariLuci: Il percorso di Tommaso Stanzani ad Amici: ?a thread? Domanda per voi: volete che metta solo le esibizioni o anche i momenti… - ansiaebestemmie : TOMMASO STANZANI È VEGETARIANO MI PISCIO ADDOSSO - beatric_exz : tommaso stanzani non bere assai che domani devi andare a scuola?????? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Stanzani Tommaso Zorzi Sbotta Sui Social: "Non Sono Io A Chiamare I Paparazzi". E' Polemica Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non era da solo ma in dolce compagnia: Tommaso Stanzani. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è un ex allievo di ballo della ventesima edizione di amici di ...

Tommaso Zorzi non è più single: "Non sono più solo come prima. Ci stiamo conoscendo" Tommaso Zorzi paparazzato a Milano insieme a Tommaso Stanzani Nelle ultime ore il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi e l'ex allievo di Amici 20 Tommaso Stanzani sono stati pizzicati insieme in centro a Milano in atteggiamenti affettuosi dai ...

Tommaso Zorzi pizzicato con il ballerino di "Amici" Tommaso Stanzani TGCOM Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani “beccati” insieme a Milano Sembra che fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sia nata una splendida amicizia: i due sono stati visti in giro per Milano nei giorni scorsi. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre portano a spas ...

Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez dalle dichiarazioni di Michele Morrone Tommaso Zorzi non ci sta, il giovane influencer difende Belen Rodriguez dalle brutte parole di Michele Morrone ...

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non era da solo ma in dolce compagnia:. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è un ex allievo di ballo della ventesima edizione di amici di ...Zorzi paparazzato a Milano insieme aNelle ultime ore il vincitore del GF Vip 5Zorzi e l'ex allievo di Amici 20sono stati pizzicati insieme in centro a Milano in atteggiamenti affettuosi dai ...Sembra che fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sia nata una splendida amicizia: i due sono stati visti in giro per Milano nei giorni scorsi. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre portano a spas ...Tommaso Zorzi non ci sta, il giovane influencer difende Belen Rodriguez dalle brutte parole di Michele Morrone ...