Sono passate due settimane dalla ressa in centro per lo scudetto dell’Inter ma nessun aumento dei contagi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono trascorse 2 settimane dal 2 maggio quando 30 mila tifosi dell’Inter si Sono riversati in piazza Duomo per la festa scudetto. Ma non si registra alcun aumento dei contagi da covid. Il Corriere della Sera ha intervistato Cesare Cislaghi, ex docente della Statale ed ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologi. “Negli ultimi giorni vediamo la stessa tendenza nell’andamento dei nuovi positivi, un trend di lenta ma continua decrescita. Di certo non s’è vista alcuna inversione, e questo è un bene”. Considerando la festa scudetto come un improvvisato “esperimento scientifico” lo scienziato osserva che “il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogna ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021)trascorse 2dal 2 maggio quando 30 mila tifosisiriversati in piazza Duomo per la festa. Ma non si registra alcundeida covid. Il Corriere della Sera ha intervistato Cesare Cislaghi, ex docente della Statale ed ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologi. “Negli ultimi giorni vediamo la stessa tendenza nell’andamento dei nuovi positivi, un trend di lenta ma continua decrescita. Di certo non s’è vista alcuna inversione, e questo è un bene”. Considerando la festacome un improvvisato “esperimento scientifico” lo scienziato osserva che “il legame tra l’andamento deie il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogna ...

