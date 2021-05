Serena Williams debutta a Parma contro Lisa Pigato: “Mai pensato di saltare la stagione su terra”. Qualificata Di Giuseppe (Di domenica 16 maggio 2021) Serena Williams è pronta all’esordio nell’Emilia-Romagna Open. La prima testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events debutterà sul Centrale del TC Parma lunedì 17 maggio contro la Qualificata azzurra Lisa Pigato, che a giugno compirà 18 anni. Serena Williams: “Mi piace giocare in posti come questo” – Alla vigilia del primo turno la leggenda statunitense ha fatto il punto in conferenza stampa: “È bello essere qui perché è una location più intima di quelle che di solito frequento nel circuito, mi piace giocare anche in posti come questo. Non ho pensato neanche per un secondo di poter saltare la stagione sulla terra rossa, tuttavia è stato strano rendermi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021)è pronta all’esordio nell’Emilia-Romagna Open. La prima testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events debutterà sul Centrale del TClunedì 17 maggiolaazzurra, che a giugno compirà 18 anni.: “Mi piace giocare in posti come questo” – Alla vigilia del primo turno la leggenda statunitense ha fatto il punto in conferenza stampa: “È bello essere qui perché è una location più intima di quelle che di solito frequento nel circuito, mi piace giocare anche in posti come questo. Non honeanche per un secondo di poterlasullarossa, tuttavia è stato strano rendermi ...

