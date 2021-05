(Di domenica 16 maggio 2021) Dopo aver ricevuto la chiamata da parte del team DMR Racing per correre a Misano nelSBK in sostituzione dell'infortunato Alessandro Andreozzi,si è immediatamente recato in ...

motosprint : #SBK, Leandro #Mercado: 'Il #CIV? Avevo bisogno di fare chilometri'

Dopo aver ricevuto la chiamata da parte del team DMR Racing per correre a Misano nel CIVin sostituzione dell'infortunato Alessandro Andreozzi,Mercado si è immediatamente recato in circuito con il solo obiettivo di girare in pista per arrivare pronto all'ormai imminente ...CIV Misano LIVE: le gare della domenica in diretta streaming La classifica finaleMercado: 'Il CIV? Avevo bisogno di fare chilometri'Nonostante Gara 1 non sia andata per il meglio, il pilota argentino si è detto soddisfatto dell'esperienza che sta vivendo nella serie tricolore. "Il livello è alto. Peccato per il problema tecnico" ...Il portacolori del team Barni ha conquistato la vittoria nella prima gara del secondo round, restando così a punteggio pieno. Bene anche il numero 52, che chiude a distanza ravvicinata, con Vitali ter ...