Rula Jebreal | limiti e baluardi della battaglia contro il sessismo

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il gesto didi declinare l’invitotrasmissione Propaganda Live di venerdì scorso ha aperto un caso che sta facendo vacillare anche l’integrità di un programma cardinelotta alle disuguaglianze come quello di Diego Bianchi, in arte Zoro. Cosa è successo? Per chi non avesse seguito la vicenda, la questione si può riassumere così:, giornalista impegnata da sempre nella lottail, sta portando avanti in prima persona unaper sensibilizzare l’opinione pubblica sul problemascarsa rappresentanza femminile nella politica e nei programmi televisivi in qualità di “esperti”. Lo strumento che la giornalista palestinese ha scelto per perorare la causa è non presenziare ad eventi ...