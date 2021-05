Perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero | portato all' ospedale in elicottero | è grave

(Di domenica 16 maggio 2021) FILOTTRANO -incidente questo pomeriggio a Filottrano , in via Imbrecciata, dove un uomo ha perso ila propriaed è finito fuori strada,ndosiun. Subito ...

FILOTTRANO - Grave incidente questo pomeriggio a Filottrano , in via Imbrecciata, dove un uomo ha perso ildella propria auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza e due mezzi oltre ai ...... ottimo assist volante di Vitali,di testa del neo entrato, penetrazione in area e tiro ... Al gol dei marchigiani Cudinile staffe e viene mandato anzitempo negli spogliatoi. L'arbitro è ...L'episodio a Filottrano Attimi di paura nel pomeriggio a Filottrano, dove un uomo di 57 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un albero. Le sue condizioni sono apparse ...FILOTTRANO – Grave incidente questo pomeriggio a Filottrano, in via Imbrecciata, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro ...