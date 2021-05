Napoli | lenzuola contro i clan | flash mob a Fuorigrotta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La camorra uccide, il silenzio pure”: è il titolo di unmob organizzato dalla decima municipalità di, nella quale è compreso il popoloso quartiere, da qualche mese al centro di una escalation di violenze di stampo malavitoso. Una iniziativa per dire “basta” all’escalation di violenze che si stanno verificando nella zona. All’iniziativa, che andrà in scena alle 11 di domani in piazza San Vitale, prenderanno parte una rappresentanza delle parrocchie, degli istituti scolastici, della società civile e delle istituzioni, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. La municipalità, con in testa il presidente Diego Civitillo, chiede alla popolazione del quartiere di manifestare il proprio dissenso esponendo un lenzuolo bianco dal balcone o dalla ...