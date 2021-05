Morto a 40 anni Alessandro Talotti | ex nazionale di salto con l' asta

(Di domenica 16 maggio 2021) Un tumore in forma molto aggressiva ha portato via uno dei saltatori in alto più apprezzati degliDuemila. Lascia una moglie e un figlio

Damon Weaver , il bambino prodigio che a soli 11intervistò Barack Obama , èlo scorso 1 maggio all'età di 23. L'intervista di Damon aveva ottenuto grande eco negli Stati Uniti e lo aveva reso popolare in tutto il mondo. Ad ...Si è spento a soli 40Alessandro Talotti , saltatore in alto che ha vestito anche la maglia azzurra, con la quale ... Èa causa di una grave forma di tumore. Era stato una grande promessa dell'...Andrea 15 anni, muore nel sonno poche ore dopo l'amato nonno. La tragedia è successa in un paesino dell'Emilia ...Un tumore in forma molto aggressiva ha portato via uno dei saltatori in alto più apprezzati degli anni Duemila. Lascia una moglie e un figlio ...