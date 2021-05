L’1-1 del Vigorito lascia una piccola speranza al Benevento nella lotta per non retrocedere (Di domenica 16 maggio 2021) Finale di campionato emozionante. Da definire la griglia europea e anche la corsa salvezza. Il Benevento non è riuscito ad andare oltre il pari contro il Crotone nel penultimo turno di campionato. L’1-1 del Vigorito però lascia però aperta la lotta per non retrocedere. I campani di Inzaghi saranno chiamati a giocare una finale nell’ultimo incontro di campionato sul campo del Toro. Sarà un testa a testa con i granata a decretare le retrocessione in serie cadetta. La classifica vede gli uomini di Pippo Inzaghi al terzultimo posto a 32 punti. La squadra di Nicola è invece a 35 punti. Il gol di Simy permette al Cagliari di festeggiare la matematica salvezza. Sono tre i punti che separano le due squadre e la salvezza passa tutta dalla gara dell’Olimpico Grande Torino domenica 23 maggio. Ma non è ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021) Finale di campionato emozionante. Da definire la griglia europea e anche la corsa salvezza. Ilnon è riuscito ad andare oltre il pari contro il Crotone nel penultimo turno di campionato. L’1-1 delperòperò aperta laper non. I campani di Inzaghi saranno chiamati a giocare una finale nell’ultimo incontro di campionato sul campo del Toro. Sarà un testa a testa con i granata a decretare le retrocessione in serie cadetta. La classifica vede gli uomini di Pippo Inzaghi al terzultimo posto a 32 punti. La squadra di Nicola è invece a 35 punti. Il gol di Simy permette al Cagliari di festeggiare la matematica salvezza. Sono tre i punti che separano le due squadre e la salvezza passa tutta dalla gara dell’Olimpico Grande Torino domenica 23 maggio. Ma non è ...

