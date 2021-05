Advertising

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Il Crotone raggiunge il Benevento, Simy sale a 20 e scomoda… - MusticaG : Il #Crotone raggiunge il #Benevento al 93': Pippo #Inzaghi aggrappato al fratello Simone #BeneventoCrotone… - repubblica : ?? Serie A. Al 93' il Crotone raggiunge il Benevento (1-1) e lo inguaia quasi definitivamente. La Sampdoria passa a… - enrigoletto : @CucchiRiccardo Il Benevento ha ancora concrete chances di salvezza. Deve battere il Crotone e all'ultima ha il Tor… - LAROMA24 : Roma-Crotone, Pellegrini raggiunge quota 150 presenze in maglia giallorossa #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone raggiunge

Gol al 13' di Lapadula su assist di Hetemaj ed espulsione qualche minuto dopo del difensore delche stende lo stesso Lapadula lanciato a rete. La partita sembra in cassaforte, anche perché, ...... azione di Pereira da destra, palla dentro per Simy e 1 - 1 delche rovina i piani del ... Parte appena fuori dalla propria area e, in progressione, quella avversaria, dove salta un ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato della gioia del Cagliari a salvezza raggiunta e di alcune possibili novità di formazione per i sardi. Queste le ...Nella 37a giornata di Serie A, il Benevento non va oltre l’1-1 con il Crotone e butta via una grande occasione per la permanenza in Serie A. Le Streghe raggiunte al 93’ dal gol di Simy e in ...