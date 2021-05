Ginnastica artistica, Finale Scudetto 2021 – Tutti i podi individuali di giornata. Le migliori sono state… (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si è disputata la Finale Scudetto della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 3. Alicia De Pirro (Civitavecchia) 13.700 PARALLELE ASIMMETRICHE: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 2. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.700 3. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 13.650 TRAVE: 1. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.350 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 13.700 3. Chiara Vincenzi (Civitavecchia) 13.650 CORPO LIBERO: 1. Angela Andreoli ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si è disputata ladella Serie Adi. Di seguitodi. Ricordiamo chesolo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 3. Alicia De Pirro (Civitavecchia) 13.700 PARALLELE ASIMMETRICHE: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.750 2. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.700 3. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 13.650 TRAVE: 1. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.350 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 13.700 3. Chiara Vincenzi (Civitavecchia) 13.650 CORPO LIBERO: 1. Angela Andreoli ...

