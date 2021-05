Fernandez domina davanti a Gardner | Bezzecchi sul podio

(Di domenica 16 maggio 2021) Tante cadute in Moto3, gara invece più 'liscia' in Moto2 (nonostante le scivolate di Stefano Manzi, Sam Lowes e Joe Roberts). Ha vinto Raul, che partito dalla pole ha attaccato dopo i primi ...

Tante cadute in Moto3, gara invece più 'liscia' in Moto2 (nonostante le scivolate di Stefano Manzi, Sam Lowes e Joe Roberts). Ha vinto Raul, che partito dalla pole ha attaccato dopo i primi giri e ha finito per fare gara solitaria vincendo con ampio margine sul leader del campionato Remy Gardner. Podio per il nostro Marco ...... ben mezzo secondo più rapido di Jorge Navarro, e sei decimi nei confronti di Augusto, ancora veloce sull'infido asfalto transalpino. Guarda il GP di Francia live su DAZN. Attiva Ora ...Raul Fernandez ha vinto con ampio margine il GP Francia di Moto2, corso su pista asciutta dopo le piogge del weekend. Secondo Gardner, terzo Marco Bezzecchi ...Moto2 Gp Francia Le Mans Gara - Raul Fernandez si aggiudica il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021 classe Moto2. Seconda vittoria stagionale per lo spagnolo dopo quelle in Porto ...