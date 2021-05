Fa Cup 2021 | il Leicester trionfa per la prima volta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilvince la suaFa Cupdella storia battendo nella finale di Wembley il Chelsea per 1-0 grazie alla rete di Tielemans. Per le Foxes si tratta del secondo trofeo dopo la Premier League conquistata nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina. Sfuma, invece, il sogno double per i Bkues, che ira concentreranno tutte le loro energie nella finale di Champions League del prossimo 29 maggio contro il Manchester City. Finale Fa Cup: cosa è accaduto? La finale andata in scena Wembley non è stata avara di emozioni soprattutto nel secondo tempo. Lafrazione vive sul filo dell’equilibrio: le Foxes ci provano due volte di testa da calcio di punizione con Soyuncu, che si dimostra piuttosto impreciso. La più grande occasione capita ai Blues, al 33?, quando Mount si invola verso la ...