Covid, buone notizie. Cala il numero dei ricoverati in provincia di Taranto (Di domenica 16 maggio 2021) buone notizie in provincia di Taranto. Cala il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid e terapie intensive. L'ASL Taranto comunica che l'ospedale "San Giuseppe Moscati" ospita n. 41 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 15 presso il reparto Malattie Infettive;n. 22 presso il reparto di Pneumologia;n. 4 presso il reparto di Rianimazione, a cui si aggiungono n. 2 pazienti negativizzati ma ancora ricoverati.L'ospedale "Giannuzzi" di Manduria ospita n. 44 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 39 presso il reparto di Medicina;n. 5 presso il reparto di Rianimazione.L'ospedale "San Pio" di Castellaneta ospita n. 26 pazienti affetti da

