Coprifuoco, Garavaglia: «Ha i giorni contati» (Di domenica 16 maggio 2021) Il Coprifuoco è una delle misure stringenti residue che maggiormente impatta sulla vita degli italiani. L'idea che, però, sul territorio nazionale possa esserci un divieto di circolazione notturna dalle 22 alle 5 può anche essere fonte di preoccupazione rispetto ai potenziali flussi turistici. Difficilmente c'è incentivo ad andare in vacanza non potendo vivere le ore notturne, sia che si tratti di stranieri o italiani che si muovono entro i confini nazionali. Ne ha parlato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, nel corso di una sua visita in Liguria. Una regione, tra l'altro, con una vocazione specifica. «Il messaggio - ha evidenziato - soprattutto per i turisti stranieri, ma anche italiani, che ci sia il Coprifuoco è un messaggio che non può funzionare.» Coprifuoco, destino segnato? Il divieto di circolazione ...

