Cagliari, i convocati di Semplici per il Milan

Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici per la sfida di questa sera contro il Milan, ecco l'elenco completo: Portieri – Aresti, Cragno, Vicario. Difensori – Godin, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Carboni. Centrocampisti – Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan. Attaccanti – Simeone, Joao Pedro, Cerri, Pavoletti, Sottil.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati Marcia: la domenica di Podebrady (vista Tokyo) Tra i convocati c'è il pugliese di casa a Castelporziano Francesco Fortunato , portacolori delle ... Al femminile vedremo nella 20 km la romana del Cus Cagliari Mariavittoria Becchetti che affianca le ...

Fiorentina - Napoli: ultime dalle sedi e probabili formazioni I CONVOCATI DEL NAPOLI Questi I convocati di Gattuso : Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, ... Napoli - Cagliari 3 - 0, 1 ottobre 2017 Napoli - Verona 2 - 0, 6 gennaio 2018 Genoa - Napoli 1 - 2,...

Milan-Cagliari, anche Sottil parte con la squadra Centotrentuno.com Consorzio industriale: la Regione decide le sorti L’assessora all’Industria convoca il tavolo per la liquidazione il 21 maggio È grande attesa per il parere sul piano di risanamento della Tossilo Spa ...

Benevento, Inzaghi: «Battiamo il Crotone e giochiamocela a Torino» Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Crotone Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i ...

