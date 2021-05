Benevento-Crotone | Inzaghi | “Destino? Non dipende più solo da noi Lazio-Torino sarà decisiva”

(Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Filippo.A margine dell'1-1 interno, il tecnico del, Filippo, deluso per il risultato maturato al "Vigorito", ha parlato nel corso della conferenza stampa di fine gara. Ecco le sue dichiarazioni, dopo il deludente pareggio maturato questo pomeriggio.- "Le sorti delnelle mani di mi fratello Simone? Lasi giocherà la partita, come ha fatto iloggi pur essendo retrocesso. Se ilpareggeràsalvo, altrimenti ci giocheremo l'ultima con grande voglia. Purtroppo ormai nonda noi".ATTEGGIAMENTO - "Cosa vuoi dire ad una squadra che costruisce venti palle gol a partita? ...

Colpo di scena nella corsa salvezza. Ilsi complica la vita dopo il clamoroso 1 - 1 in casa contro il. La prima conseguenza è che il Cagliari rimane matematicamente in Serie A senza dover aspettare il posticipo contro il ...De Zerbi Ammoniti : Kurtic (P) Il tabellino di1 - 1 ( HIGHLIGHTS ) vedi anche- Verona 2 - 1: video, gol e highlights della partita di Serie A 13' Lapadula (B), 90'+3 ...Dopo gli anticipi di ieri, si sono concluse da pochi minuti anche le partite della domenica pomeriggio relative al programma della 37esima giornata della Serie A 2020/2021. Andiamo a vedere come sono ...Alle 18 al Tardini si gioca la gara Parma-Sassuolo con i ducali ormai retrocessi e reduci da 6 sconfitte consecutive. Alle 20.45 si giocherà invece Milan-Cagliari con i sardi salvi grazie ...