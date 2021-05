Alonso: “Stagione di prova per il 2022” (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato da Autosport, Fernando Alonso ha parlato della prossima Stagione di Formula Uno. Il pilota spagnolo, è ritornato a correre dopo quattro anni di assenza. F1: cancellato il Gp di Turchia Alonso: il 2021 è una Stagione di transizione? La Stagione 2022 della Formula Uno comporterà l’utilizzo e l’arrivo di grandi novità tecniche per le vetture. La Stagione attuale infatti, è stata spesso considerata come un anno transitorio in vista del campionato mondiale del 2022. Non è un mistero che molte scuderie abbiano già interrotto gli sviluppi sulla monoposto di questa Stagione per concentrarsi meglio sulla prossima annata. Intervistato da Autosport, Fernando Alonso, attuale pilota di Alpine ha parlato della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato da Autosport, Fernandoha parlato della prossimadi Formula Uno. Il pilota spagnolo, è ritornato a correre dopo quattro anni di assenza. F1: cancellato il Gp di Turchia: il 2021 è unadi transizione? Ladella Formula Uno comporterà l’utilizzo e l’arrivo di grandi novità tecniche per le vetture. Laattuale infatti, è stata spesso considerata come un anno transitorio in vista del campionato mondiale del. Non è un mistero che molte scuderie abbiano già interrotto gli sviluppi sulla monoposto di questaper concentrarsi meglio sulla prossima annata. Intervistato da Autosport, Fernando, attuale pilota di Alpine ha parlato della ...

Advertising

f1world_it : Alonso: “Spero che il 2022 sarà la stagione della svolta” - kmosesov : RT @Saetta_McQueen: Al 7 anno in #F1 M. Verstappen 11 vittorie M.Schumacher 2 titoli e 30 vittorie A.Senna 2 titoli 25 vittorie F… - stylesmess : RT @Saetta_McQueen: Al 7 anno in #F1 M. Verstappen 11 vittorie M.Schumacher 2 titoli e 30 vittorie A.Senna 2 titoli 25 vittorie F… - Nicosig1997 : RT @Saetta_McQueen: Al 7 anno in #F1 M. Verstappen 11 vittorie M.Schumacher 2 titoli e 30 vittorie A.Senna 2 titoli 25 vittorie F… - biro6824 : RT @Saetta_McQueen: Al 7 anno in #F1 M. Verstappen 11 vittorie M.Schumacher 2 titoli e 30 vittorie A.Senna 2 titoli 25 vittorie F… -