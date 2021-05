Spiaggia trasformata in cantiere Si valuta esposto in Procura

(Di sabato 15 maggio 2021) Questa mattina, il Consigliere Battista, allertato dalle segnalazioni di alcuni cittadini, si è recato nel tratto del Lungomare prospiciente Lido Taranto per verificare lo stato dei luoghi. Ricordiamo che in quella zona – area demaniale di pertinenza del Comune di Taranto – insiste ancora la struttura che ospitava il dopo-lavoro dei dipendenti ex-Ilva.Come si può chiaramente vedere dalle immagini, la passerella che consentiva l’accesso ai cittadini allapubblica è stata vandalizzata e resa impraticabile e il corrimano è stato divelto.Lo scenario che si è prospettato davanti agli occhi del Consigliere Battista è quello di un vero e proprio: due cassoni pieni di rifiuti edili e un muro di cinta della struttura abbattuto per consentire il passaggio ai muratori.I lavori in corso non risultano segnalati da apposita cartellonistica, nè è ...

Advertising

elenaricci1491 : Lo scenario che si è prospettato davanti agli occhi del Consigliere Battista è quello di un vero e proprio cantiere - TarantiniTime : Lo scenario che si è prospettato davanti agli occhi del Consigliere Battista è quello di un vero e proprio cantiere -

Ultime Notizie dalla rete : Spiaggia trasformata

Zerottonove.it

Poi, chiede di far sedere Valentina e Isolde nelle loro postazioni in. Le due naufraghe ... "Ho cercato di stimolarti per farti capire questo gioco, però è vero che da noi si è, ma ...La bellissima Kat Kerkhofs , moglie del calciatore del Napoli Dries Mertens, si èin una guida turistica di Napoli, le isole e la Costiera Amalfitana . La belga ha ...allama ...L'Assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini racconta di come sarà il Lido in questa stagione estiva che partirà a breve ...Il Comitato ha l'obiettivo di evitare che nel lungomare si realizzi un porticciolo turistico, precludendone l'uso per passeggiare o pescare ...