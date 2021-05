Sonego-Rublev in tv oggi 15 aprile | orario | canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021

(Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzoe Andreysono opposti in occasione dei quarti di finale degliBNL. Al Foro Italico va in scena una sfida che promette scintille tra l’ultimo azzurro rimasto in tabellone ed il talentuoso russo.è reduce da una splendida vittoria contro Thiem e non vuole smettere di stupire. Percorso più agevole per, che ha superato Struff e Bautista senza faticare particolarmente. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa trasi svolge nella giornata odierna, sabato 15 maggio, sulla Grand Stand Arena, non prima delle ore 11.00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), ...

SkySport : Sonego straordinario contro Thiem: che lotta a Roma ? ?? SONEGO-RUBLEV: QUARTI DI FINALE ?? Venerdì 14 maggio ? Dalle… - angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - SuperTennisTv : La pioggia interrompe definitivamente la giornata al Foro Italico, rinviati a domani i match restanti: Tsitsipas 6… - Corentin_Info : ??ATP - Internazionali BNL d'Italia?? #tennis ??Quarts de finale?? N. Djokovic - S. Tsitsipas L. Sonego - A. Rublev

DIRETTA/video streaming tv: si ritorna in campo per i quarti! Rafa Nadal però arriva dalla netta vittoria su Alexander Zverev ieri in un quarto di lusso ma dominato dallo spagnolo (6 - ...Leggi anche : Internazionali BNL d'Italia 2021:nuovo orario oggi, ecco dove seguire la diretta in Tv o in streaming Internazionali BNL d'Italia 2021: sessioni serali annullate, cosa ...Lorenzo Sonego tornerà in campo, pioggia permettendo, oggi alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2021 contro Andrey Rublev. Il match, in programma ...Nadal-Zverev secondo match sul Centrale, poi Djokovic-Tsitsipas. Grande attesa anche per Barty-Gauff, terzo match sul Grandstand ...