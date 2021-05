Serie A, le partite della 37ª giornata e dove vederle (Di sabato 15 maggio 2021) La penultima giornata di campionato inizia oggi con le due partite più attese: Juventus-Inter alle 18 e Roma-Lazio alle 20.45 Leggi su ilpost (Di sabato 15 maggio 2021) La penultimadi campionato inizia oggi con le duepiù attese: Juventus-Inter alle 18 e Roma-Lazio alle 20.45

Advertising

Gazzetta_it : #Serie A #dirittiTv: il pacchetto 2 a #Sky, 3 partite ogni turno in co-esclusiva con #Dazn - sscnapoli : Il @sscnapoli ha eguagliato la sua striscia realizzativa più lunga nella storia in Serie A: 24 partite consecutive… - BalataMauro : Una storica prima volta: Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della #SerieBKT in @Reggina_1914 -… - baixinho79 : @CalcioFinanza Quindi Sky quante partite di Serie A farà vedere per ogni turno ?? - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Basket Serie B' - ROSSELLA CIVITANOVA PLAYOUT RENNOVA TERAMO DATE E ORARI - 15.05.2021 - Il… -