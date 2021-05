Scampia | “stava abusando di un minore” | pedofilo pestato dalla folla

Advertising

infoitinterno : Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore» - bizcommunityit : Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore» - gpaletti53 : - nefelef : RT @corrmezzogiorno: #Napoli «Violenze sui minori», linciaggio a Scampia: uomo nel cassonetto - corrmezzogiorno : #Napoli «Violenze sui minori», linciaggio a Scampia: uomo nel cassonetto -

Ultime Notizie dalla rete : Scampia stava

Una vera e propria sommossa popolare è scoppiata oggi acontro un uomo accusato di aver 'abusato di un minore' secondo testimonianze di persone che lo avrebbero colto in flagrante. La gente del posto, inferocita, si è scagliata in massa contro l'...Una vera e propria sommossa popolare è scoppiata oggi a, quartiere dell'area nord di Napoli , contro un uomo accusato di aver 'abusato di un minore' secondo testimonianze di persone che lo avrebbero colto in flagrante. La gente del posto, ...Folla lo lincia e lo butta in un cassonetto:«Stava abusando di un minore». È successo a Scampia dove è scoppiata sommossa ...La scena descritta è accaduta ieri. Secondo quanto riportato da Teleclub, pare che l’uomo fosse sospettato di aver abusato di alcuni minori del quartiere. In seguito sarebbe stato appurato che lui fos ...