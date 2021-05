SanGiovanni, chi è? Vero nome, Giulia Stabile, Amici 2021, professione e vita privata (Di sabato 15 maggio 2021) SanGiovanni è uno dei protagonisti indiscussi del Talent Show Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Con la sua mente brillante e il suo modo di fare ha conquistato non solo il pubblico a casa ma anche i professori del Talent Show. Scopriamo insieme tutto sulla sua vita privata, professione e qualche curiosità inedita. Biografia SanGiovanni SanGiovanni nasce a Vicenza il 9 gennaio 2003 sotto il segno del testardo Capricorno. Il suo Vero nome è Damian Giovanni Pietro e vive con la sua famiglia a Grumolo delle Abbadesse – Vicenza. Frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro e nella sua vita ha raccontato di non comprendere regole e costrizioni se non sono costruttive. Mentre frequentava le scuole ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 15 maggio 2021)è uno dei protagonisti indiscussi del Talent Show, condotto da Maria De Filippi. Con la sua mente brillante e il suo modo di fare ha conquistato non solo il pubblico a casa ma anche i professori del Talent Show. Scopriamo insieme tutto sulla suae qualche curiosità inedita. Biografianasce a Vicenza il 9 gennaio 2003 sotto il segno del testardo Capricorno. Il suoè Damian Giovanni Pietro e vive con la sua famiglia a Grumolo delle Abbadesse – Vicenza. Frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro e nella suaha raccontato di non comprendere regole e costrizioni se non sono costruttive. Mentre frequentava le scuole ...

