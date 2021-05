"Nemmeno io lo vedevo". La sfuriata di Maria De Filippi, ciò che nessuno poteva aspettarsi (Di sabato 15 maggio 2021) A Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 maggio, sfilano i concorrenti di Amici a poche ore dalla finalissima di questa sera. Tra loro anche Denny, all'anagrafe Dennis Rizzi, che nel talent-show Mediaset ha fatto un importante percorso di crescita. Ad Amici il cantautore di Settimo Torinese, classe 2001, ha presentato l'inedito ‘0 Passi' e ha spiegato che mai si sarebbe immaginato di arrivare alla finalissima. Dalla Toffanin è stato proposto un collage delle immagini più belle relative al percorso di Danny ad Amici: le critiche, le difficoltà, le esibizioni, la sua voglia di dare sempre il massimo. Da par suo, lui si è detto fiero e soddisfatto, ricordando come meno di un anno fa facesse il barbiere. E ancora, ha rivelato di aver iniziato a scrivere i primi testi delle canzoni a 13 anni. Quindi le parole su Maria De ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) A Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 maggio, sfilano i concorrenti di Amici a poche ore dalla finalissima di questa sera. Tra loro anche Denny, all'anagrafe Dennis Rizzi, che nel talent-show Mediaset ha fatto un importante percorso di crescita. Ad Amici il cantautore di Settimo Torinese, classe 2001, ha presentato l'inedito ‘0 Passi' e ha spiegato che mai si sarebbe immaginato di arrivare alla finalissima. Dalla Toffanin è stato proposto un collage delle immagini più belle relative al percorso di Danny ad Amici: le critiche, le difficoltà, le esibizioni, la sua voglia di dare sempre il massimo. Da par suo, lui si è detto fiero e soddisfatto, ricordando come meno di un anno fa facesse il barbiere. E ancora, ha rivelato di aver iniziato a scrivere i primi testi delle canzoni a 13 anni. Quindi le parole suDe ...

Advertising

incanthes : comunque a Bologna da niall c’erano 2 ragazze e una di loro non sapeva nemmeno una canzone ma si è divertita tantis… - _MARI1798 : Oggi che dovrei rivedere le mie amiche (dopo mesi che non le vedevo a causa delle zone rosse/arancioni) fa brutto t… - Efi2E : @Texta95_ @m_sourpatch Beh in ogni caso, meno male ?? non ce la vedevo bene nemmeno io con quella foto nera, che la conosco solo da un mese ?? - L1VEFOR3VER : @stilIxnialI @loumysunshjne anche perché quando vedevo le winx non c’era nemmeno roxy - xsweetxsparkles : @sunflowerxvol24 MA IO SCEMA CHE NEMMENO MI VEDEVO E CI STAVO RESTANDO MALE -