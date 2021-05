Mirko Farci, duro sfogo di Marchisio: “Persa completamente la rotta” (Di sabato 15 maggio 2021) Si sono svolti ieri i funerali di Mirko Farci, il 19enne ucciso dall’ex compagno di sua madre. Oggi, su Facebook, il duro sfogo di Claudio Marchisio Si tratta dell’ennesima tragedia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 15 maggio 2021) Si sono svolti ieri i funerali di, il 19enne ucciso dall’ex compagno di sua madre. Oggi, su Facebook, ildi ClaudioSi tratta dell’ennesima tragedia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

LegaSalvini : MIRKO FARCI, ACCOLTELLATO E UCCISO A 19 ANNI PER DIFENDERE LA MADRE DALL’EX COMPAGNO - psichedelia95 : RT @AfricanoPublio: Altro che passerella, sarebbe lodevole e giusto se domani venisse tributato un minuto di silenzio per Mirko Farci, il 1… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Un gruppo di donne ogliastrine ha deciso di mobilitarsi per sottolineare aspetti che sono passati in secondo piano, nella… - matildesjt : RT @SardiniaPost: Un gruppo di donne ogliastrine ha deciso di mobilitarsi per sottolineare aspetti che sono passati in secondo piano, nella… - SardiniaPost : Un gruppo di donne ogliastrine ha deciso di mobilitarsi per sottolineare aspetti che sono passati in secondo piano,… -