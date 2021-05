LIVE – MotoGP | GP Francia Le Mans 2021 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 15 maggio 2021) Lascritta delleal Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento della stagionedi. Dopo le ultime due sessioni di prove libere, i piloti sono pronti a scendere in pista alle ore 14:10 di sabato 15 maggio per decidere la griglia di partenza. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LEINAGGIORNA LA14.00- Gentili lettori di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti allatestuale delledi ...

... quinta gara del campionato mondiale di. Le PL4 inizieranno alle 13.30 13.10 - La situazione non sta precipitando come sembrava e ci sono anche squarci di cielo aperto sopra il Bugatti di Le ...di Stefano Belli} DIRETTA/ Prove liberee streaming video: Fp2, Zarco d'un soffio! DIRETTA, QUALIFICHE GP FRANCIA: MIGLIOR TEMPO PER MARQUEZ NELLA FP3 Negli ultimi minuti della FP3 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Le FP4 dureranno 30 minuti. Al momento non piove. 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno vinto sette differenti Case.Il leader della classifica Bagnaia a caccia della pole per tenere dietro Quartararo. In pista anche Moto 2 e Moto 3 ...