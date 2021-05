Juventus Inter probabili formazioni, fuori Bonucci: torna Chiellini (Di sabato 15 maggio 2021) Juventus Inter probabili formazioni – Oggi pomeriggio Derby d’Italia. Alle 18.00 va in scena Juventus-Inter. Sfida mai banale, soprattutto oggi che con una vittoria dei nerazzurri, la Juve direbbe addio alla Champions. Pirlo sfida Conte. I bianconeri devono assolutamente vincere per mantenere vivo il sogno Champions League. Con la Juve che aspetta un passo falso di Napoli, Milan e Atalanta. Juventus Inter probabili formazioni, chi gioca Pirlo proporrà nuovamente Szczesny tra i pali, difeso da Danilo, De Ligt, Alex Sandro e uno tra Chiellini e Demiral. Bonucci, non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio per Chiesa e Cuadrado come esterni, mentre Rabiot e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 maggio 2021)– Oggi pomeriggio Derby d’Italia. Alle 18.00 va in scena. Sfida mai banale, soprattutto oggi che con una vittoria dei nerazzurri, la Juve direbbe addio alla Champions. Pirlo sfida Conte. I bianconeri devono assolutamente vincere per mantenere vivo il sogno Champions League. Con la Juve che aspetta un passo falso di Napoli, Milan e Atalanta., chi gioca Pirlo proporrà nuovamente Szczesny tra i pali, difeso da Danilo, De Ligt, Alex Sandro e uno trae Demiral., non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio per Chiesa e Cuadrado come esterni, mentre Rabiot e ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - ContropiedeA : Dunque Juve-Inter sarà partita vera se non di sport, di livore. - UltraDrughi1897 : @JuventusBelgium Genoa 1-3 Atalanta Juventus 2-1 Inter Fiorentina 1-1 Napoli Milan 2-1 Cagliari -