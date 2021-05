Juventus Inter: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 15 maggio 2021) Juventus Inter rappresenta probabilmente il match più Interessante del sabato 15 maggio di Serie A 2020/21. La Juventus deve necessariamente trovare due vittorie e sperare in un passo falso delle avversarie per conquistare il posto in Champions, anche se ad affrontare i bianconeri ci sarà Antonio Conte, illustre “ex”, recentemente vittorioso dello scudetto con i nerazzurri. Il Derby d’Italia delle 18.00 si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Juventus Inter: Formazioni ufficiali Pochi cambiamenti per Pirlo: Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro a comporre la difesa davanti a Szczesny con Cuadrado e Chiesa esterni offensivi. Bentancur e Rabiot al centro, confermato il duo d’attacco Dybala-Ronaldo. Titolari anche per Conte, Lautaro ritorna dal 1? ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021)rappresenta probabilmente il match piùessante del sabato 15 maggio di Serie A 2020/21. Ladeve necessariamente trovare due vittorie e sperare in un passo falso delle avversarie per conquistare il posto in Champions, anche se ad affrontare i bianconeri ci sarà Antonio Conte, illustre “ex”, recentemente vittorioso dello scudetto con i nerazzurri. Il Derby d’Italia delle 18.00 si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.Pochi cambiamenti per Pirlo: Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro a comporre la difesa davanti a Szczesny con Cuadrado e Chiesa esterni offensivi. Bentancur e Rabiot al centro, confermato il duo d’attacco Dybala-Ronaldo. Titolari anche per Conte, Lautaro ritorna dal 1? ...

