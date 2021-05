Juve-Inter | rosso a Bentancur | “Scelta scandalosa”

(Di sabato 15 maggio 2021)ntus in dieci a inizio ripresa: secondo giallo perdopo un fallo su Lukaku. Proteste contro Calvarese Possibile svolta al 10? del secondo tempo dintus-. Rodrigoè stato infatti espulso per somma di ammonizioni dall’arbitro Calvarese, dopo un fallo su Lukaku. Dinamica strana, con il direttore di gara che lascia correre per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : Le parole del Mister ?? prima di #JuveInter. Qui ?? - JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - juventusfc : #JuveInter ?? Storie di #DUELS ? - Dala280 : @ESPNFC Fino alla fine Forza juve Merda inter ???????? - manuelmagliola : Inter umiliata. Juve con un allenatore vero sarebbe stata campione d'italia anche quest'anno. #Inter #JuventusInter #JuveInter -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - 1 MOVIOLA 1 Calcio ...ad_dyn La cronaca del primo tempo 45+3' Goal Juventus: nell'ultimo minuto di recupero, lasi ... 41' Rimpallo nell'area dell', Danilo si ritrova libero da marcature in posizione centrale e ...43' - Deviazione di Cuadrado, l'Inter mantiene viva l'azione d'attacco. 41' GOOOOOOOOOOOOOOL DI CUADRADO - Trafitto Handanovic, la Juve si riporta in vantaggio 40' ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...