Io non mi arrendo | la storia vera dietro la fiction in onda su Rai Uno

Io non mi arrendo andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno. La fiction è ispirata a una storia vera. Ecco qual è. Io non mi arrendo: trailer, cast e storia vera La miniserie Io non mi arrendo andò in onda per la prima volta in Rai tra il 15 e il 16 febbraio 2016, su Rai Uno. La storia vera, interpretata da Giuseppe Fiorello, racconta il dramma della Terra dei Fuochi. Fiorello interpreta il ruolo dell'ispettore di polizia Roberto Mancini. Il nome non è inventato. Mancini morì il 30 aprile 2014, dopo aver collaborato a indagini internazionali sullo smaltimento illegale di rifiuti. Grazie al suo lavoro, si scoprì che dietro la Terra dei Fuochi ...

