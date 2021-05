Finale Djokovic-Nadal in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfidano nella Finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il numero uno al mondo raggiunge il maiorchino nella contesa che vale il trofeo a Roma. Per il serbo è arrivato il successo su Lorenzo Sonego, capace di eguagliare quanto fatto da Filippo Volandri nel 2007. Rafa ha invece battuto il gigante americano Opelka e punta al decimo titolo al Foro Italico. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita che vale il titolo si svolgerà domenica 16 maggio, dalle ore 17:00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con live streaming disponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Novake Rafaelsi sfidano nelladegliBNL. Il numero uno al mondo raggiunge il maiorchino nella contesa che vale il trofeo a Roma. Per il serbo è arrivato il successo su Lorenzo Sonego, capace di eguagliare quanto fatto da Filippo Volandri nel 2007. Rafa ha invece battuto il gigante americano Opelka e punta al decimo titolo al Foro Italico. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita che vale il titolo si svolgerà domenica 16 maggio, dalle ore 17:00 sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai ...

