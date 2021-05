Elogio di Paulo Fonseca | eleganza al potere

(Di domenica 16 maggio 2021) “Se l’paga? Io sono così”. Si congeda così. Lo ha detto alla vigilia del match contro l’Inter, in una conferenza stampa segnata dalle domande su Mourinho e sui rimpianti di una stagione che ha visto la Roma fallire gli appuntamenti nei big match. Il primo scontro diretto la Roma lo vince al derby, un 2-0 netto, senza discussioni, nel derby contro la Lazio nella penultima giornata di Serie A con le reti di Mkhitaryan e Pedro, due che sono mancati tanto nei momenti decisivi. Due anni di delusioni ma anche di una semifinale europea raggiunta, di vittorie entusiasmanti e di un gioco che fino al marzo di quest’anno sembrava in crescendo. Poi la Roma ha faticato, è diventata prevedibile e ha cambiato disposizione di gioco fin troppo tardi. Alla fine il ritorno alla difesa a 4 ha permesso ai giallorossi di collezionare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elogio Paulo

ROMA - Il derby è della Roma. La squadra diFonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo ...social e nelle radio è partita immediatamente l'...L'ultima partita europea diFonseca da allenatore della Roma ha un sapore speciale, ... Infine, Fonseca ha riservato parole d'per Darboe , all'esordio in Europa League : "Si era ...L'allenatore della Roma dopo il Derby vinto contro la Lazio: "Non ho ancora sentito Mourinho, ma lui sa che sono qui per aiutare la Roma".Un commento ‘speciale’ è arrivato via social subito dopo il trionfo nel derby da parte della Roma sulla Lazio. E’ di Josè Mourinho futuro allenatore giallorosso che si è voluto complimentare con i gio ...