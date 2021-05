Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 15 maggio 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 15 maggio. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Anch’io, o Padre, come il Figlio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 maggio 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 15. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Anch’io, o Padre, come il Figlio L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Fontana3Lorenzo : Oggi, la Chiesa celebra la Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, e l'apparizione di San Michele Arcangelo. La… - RuhumYildizim : RT @Lauraesaras: Voglio dire una cosa: Essere fan non vuol dire imporre le proprie idee agli altri per cieca devozione. Il rispetto per chi… - MassettiFabiola : RT @Lauraesaras: Voglio dire una cosa: Essere fan non vuol dire imporre le proprie idee agli altri per cieca devozione. Il rispetto per chi… - Ilovehankerhan1 : RT @Lauraesaras: Voglio dire una cosa: Essere fan non vuol dire imporre le proprie idee agli altri per cieca devozione. Il rispetto per chi… - Lauraesaras : Voglio dire una cosa: Essere fan non vuol dire imporre le proprie idee agli altri per cieca devozione. Il rispetto… -