Classifica Lorenzo Sonego: è best ranking ATP dopo la semifinale a Roma! Top-30 e terzo italiano! (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha fatto letteralmente sognare tutti gli italiani appassionati di tennis e non solo. Il piemontese ha regalato magie agli Internazionali d’Italia e, dopo aver sconfitto l’austriaco Dominic Thiem negli ottavi di finale giovedì sera, stamattina ha annichilito anche il russo Andrey Rublev nei quarti. Nel giro di 48 ore il nostro portacolori ha batutto il numero 4 e il numero 7 del ranking ATP. Il 26enne non si è accontentato e ha cercato la magia contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e campione in carica del Masters 1000 di Roma. Il 26enne ha perso il primo set, poi si è imposto nel secondo parziale al tie-break e nella terza frazione ha avuto anche tre palle consecutive per brekkare il fuoriclasse slavo in avvio. Purtroppo l’impresa non gli è riuscita e alla lunga ha prevalso l’attuale miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)ha fatto letteralmente sognare tutti gli italiani appassionati di tennis e non solo. Il piemontese ha regalato magie agli Internazionali d’Italia e,aver sconfitto l’austriaco Dominic Thiem negli ottavi di finale giovedì sera, stamattina ha annichilito anche il russo Andrey Rublev nei quarti. Nel giro di 48 ore il nostro portacolori ha batutto il numero 4 e il numero 7 delATP. Il 26enne non si è accontentato e ha cercato la magia contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e campione in carica del Masters 1000 di Roma. Il 26enne ha perso il primo set, poi si è imposto nel secondo parziale al tie-break e nella terza frazione ha avuto anche tre palle consecutive per brekkare il fuoriclasse slavo in avvio. Purtroppo l’impresa non gli è riuscita e alla lunga ha prevalso l’attuale miglior ...

