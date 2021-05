Centrosinistra: Pd, 'bene Speranza su Agorà, confronto strada giusta' (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) - "La disponibilità di Articolo 1 a partecipare alle Agora' Democratiche in termini di confronto e di pensiero è positiva. Il Centrosinistra può tornare ad essere maggioritario nel Paese se affronta i grandi temi dei diritti, della lotta alle diseguaglianze e della modernizzazione". Lo dice Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd. "Se l'iniziativa del Pd produce disponibilità al dialogo e al confronto, significa che siamo sulla strada giusta per la costruzione di una coalizione in grado di proporsi agli elettori con un pensiero organico e una proposta di governo, e che dobbiamo continuare a lavorare in tal senso", aggiunge Borghi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) - "La disponibilità di Articolo 1 a partecipare alle Agora' Democratiche in termini die di pensiero è positiva. Ilpuò tornare ad essere maggioritario nel Paese se affronta i grandi temi dei diritti, della lotta alle diseguaglianze e della modernizzazione". Lo dice Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd. "Se l'iniziativa del Pd produce disponibilità al dialogo e al, significa che siamo sullaper la costruzione di una coalizione in grado di proporsi agli elettori con un pensiero organico e una proposta di governo, e che dobbiamo continuare a lavorare in tal senso", aggiunge Borghi.

Advertising

TV7Benevento : Centrosinistra: Pd, 'bene Speranza su Agorà, confronto strada giusta'... - TizianaMaurizi : @repubblica Bene @repubblica perché non fai un articolo anche sulla candidatura del prof. Giovanni #Caudo? Che si è… - jungle1970 : @Gabri4_Word Io non voglio nessuno al governo, mi va bene Draghi. Premesso che sono due contesti diversi, se dovev… - Smemoranda4 : @valeriafedeli @CarloCalenda Comunque “Conte colloca il 5s nel centrosinistra” quindi va bene perché lo dice Conte… - Ed52926520 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Consigliere regionale della Lega in Umbria, regione splendida che due anni fa ha pensato bene di passare d… -