Biden sta sottovalutando il pericoloso appoggio dell’Iran ad Hamas (Di sabato 15 maggio 2021) Per comprendere la guerra scatenata da Hamas contro Israele è d’obbligo guardare a Teheran, dove venerdì mattina, in occasione della Giornata di Gerusalemme, la Guida della Rivoluzione Ali Khamenei ha ribadito un concetto chiaro: «Voglio che Israele venga distrutto. Israele non è uno Stato, ma una base terroristica contro la Umma palestinese e musulmana». Poi, bontà sua, a proposito di un suo comunicato ufficiale che citava la «Soluzione Finale», ha specificato che la distruzione deve riguardare solo lo Stato di Israele, non tutti gli ebrei. Se si sommano queste parole al fatto che le armi più insidiose lanciate da Hamas contro le città e i civili israeliani sono i micidiali droni suicidi iraniani Shahab e gli insidiosi missili iraniani Badr 3 (volano in orizzontale, esplodono sopra venti metri dal bersaglio per massimizzare la devastazione) il quadro ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) Per comprendere la guerra scatenata dacontro Israele è d’obbligo guardare a Teheran, dove venerdì mattina, in occasione della Giornata di Gerusalemme, la Guida della Rivoluzione Ali Khamenei ha ribadito un concetto chiaro: «Voglio che Israele venga distrutto. Israele non è uno Stato, ma una base terroristica contro la Umma palestinese e musulmana». Poi, bontà sua, a proposito di un suo comunicato ufficiale che citava la «Soluzione Finale», ha specificato che la distruzione deve riguardare solo lo Stato di Israele, non tutti gli ebrei. Se si sommano queste parole al fatto che le armi più insidiose lanciate dacontro le città e i civili israeliani sono i micidiali droni suicidi iraniani Shahab e gli insidiosi missili iraniani Badr 3 (volano in orizzontale, esplodono sopra venti metri dal bersaglio per massimizzare la devastazione) il quadro ...

